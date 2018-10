Prezydent: UE dwóch prędkości? To rozbicie Unii!

W piątek zakończył się dwudniowy szczyt przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier). Spotkanie odbywało się na Słowacji, w miejscowości Szczyrbskie Jezioro.

Wydarzenie podsumował polski prezydent, Andrzej Duda. Głowa państwa przedstawiła, jak widzą Unię Europejską państwa Grupy Wyszehradzkiej. Duda zaznaczył, że po stronie V4 nie ma zgody na Unię Europejską dwóch prędkości.

"Koncepcja UE dwóch prędkości to rozbicie Unii. Chcemy Unii solidarnej, w której każdy kraj jest szanowany"- powiedział prezydent Duda. Jak wyliczał dalej, czwórka wyszehradzka domaga się Unii Europejskiej, która jest solidarna, dąży do wzajemnego zrozumienia, a każdy kraj jest w niej traktowany równo z innymi.

"Chcemy po prostu Unii Europejskiej, w której każdy kraj jest szanowany, czy mniejszy czy większy, bogatszy czy biedniejszy"-podkreślił Duda. Zdaniem prezydenta, koncepcja UE dwóch prędkości na pewno nie jest przykładem myślenia prowspólnotowego.

"To jest myślenie prowspólnotowe? To jest rozbicie Unii, to jest doprowadzenie do zniszczenia tej wielkiej idei. Nie po to ojcowie zjednoczonej Europy tworzyli tę piękną ideę opartą na wartościach"-ocenił. Andrzej Duda odniósł się również do kwestii gazociągu Nord Stream 2. Kraje V4 są przeciwne temu projektowi, ponieważ mają świadomość, iż jego charakter nie jest biznesowy, ale polityczny. Druga nitka Gazociągu Północnego jest ponadto projektem szkodliwym dla Unii Europejskiej.

"Szkodliwość ta wynika nie tylko z zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego naszej części Europy i Ukrainy, ale także z faktu, iż jego konsekwencją będzie dominacja jednego dostawcy nad całym rynkiem UE. Uważamy, że to jest z punktu widzenia interesów całej Unii Europejskiej niekorzystne i twardo o tym mówimy. Tymczasem okazuje się, że to jest głos wołającego na puszczy, a inwestycja jest realizowana wbrew interesom części krajów UE. Czy to jest rzeczywiście działanie wspólnotowe? No chyba każdy, kto na to spojrzy, powie, że nie, że nie powinna tak funkcjonować wspólnota"-wskazał polski przywódca.

yenn/prezydent.pl, Fronda.pl