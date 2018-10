Prezydent u Papieża. Franciszek chwalił program 500+

W 2019 r. będziemy świętować 100-lecie ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych między odrodzoną Polską, a Stolicą Apostolską. Z tej właśnie okazji prezydent Andrzej Duda poprosił papieża Franciszka o złożenie w przyszłym roku wizyty w Polsce. „Gdy Ojciec Święty usłyszał tę propozycję, to się uśmiechnął. Jeszcze niczego nie potwierdził, ale zaproszenie ze strony polskiej zostało wystosowane", powiedział prezydent Andrzej Duda.

"Spotkanie z Ojcem Świętym przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Jak zawsze, rozmowa była poruszająca. Ojciec Święty Franciszek dopytywał się o Polskę i prosił, aby pozdrowić wszystkich moich rodaków, co tym samym czynię. Papież bardzo miło wspominał także swój pobyt w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży i opowiadał o Krakowie oraz Jasnej Górze. Mówił, że atmosfera w Polsce była wtedy zupełnie niezwykła. Dla Polski rok 2018 jest szczególny z uwagi na 100-lecie odzyskania niepodległości oraz 40-lecie rozpoczęcia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Warto zwrócić uwagę na to, że u Ojca Świętego w tym roku byłem zarówno ja, jak i pan premier Mateusz Morawiecki, co jest raczej niezwykłe”, mówił prezydent Andrzej Duda po audiencji u Ojca Świętego Franciszka w Watykanie.