Prezydent Trump - Prezes Kaczyński jako 'dwa bratanki'

Matthew Tyrmand wstawił na swoje konto na twitterze zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim, na którym prezes PiS ma czapkę z napisem, będącym hasłem wyborczym Donalda Trumpa: „Make America Great Again”.

Tyrmand zamieścił zdjęcie nie tylko z Jarosławem Kaczyńskim, ale także z Anną Marią Anders, pełniącą funkcję pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. Hasło „Make America Great Again” spopularyzował Trump, ale znane jest już od czasów Ronalda Reagana.

Według Tyrmanda wielka Ameryka oznacza także szanse na wielką Europę, w tym Polskę.

Prezes gets it. #MAGA means making Europe great again & making Poland great again. Nation state sovereignty means we all win. Except #DAVOS. pic.twitter.com/Dx7FhdyMOp