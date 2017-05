Prezydent: To Polacy powinni zadecydować jakiej konstytucji chcą

reklama

"Konstytucja jest dla obywateli i oni to powinni zdecydować jakiej konstytucji chcą" - powiedział prezydent Andrzeja Duda na antenie TVP.

Prezydent mówił, iż "Wola zmiany konstytucji to powinna być wola społeczeństwa i to społeczeństwo powinno zdecydować, czy należy ją zmienić". Jak dodawał na antenie TVP Info, "Konstytucja jest dla obywateli i oni to powinni zdecydować jakiej chcą konstytucji chcą". Przypomnijmy, że dziś prezydent zaproponował by w 2018 roku przeprowadzić referendum w sprawie obowiązującej od 1997 roku konstytucji.

Prezydent został zapytany kto się boi zmian obecnej konstytucji. Według Andrzeja Dudy: "Bronią ją ci, którzy ją stworzyli, a także ci, którym ona gwarantuje pewne status quo, pozycję społeczną, również przynależność do jakiejś elity, jakąś nietykalność. Chociażby o grupach prawniczych. Proszę pamiętać o tym, że Konstytucja była tworzona przez prawników, w TK orzekali prawnicy, często w sprawach dot. prawników i dzisiaj to oni najczęściej wypowiadają się na temat Konstytucji. Profesowie, którzy mówią, że Konstytucja jest bardzo dobra i nie należy jej ruszać, a przecież wielu obywateli widzi, że ta Konstytucja ma jednak istotne mankamenty, chociażby jeżeli chodzi o kwestie podziału władz, kompetencji pomiędzy władzami i na pewno jest wiele punktów, w których Konstytucja mogłaby brzmieć znacznie lepiej".

Prezydent Duda skomentował też trudności w byciu "prezydentem wszystkich Polaków". Powiedział: "Trzeba się starać być prezydentem wszystkich Polaków, trzeba szukać elementów, które łączą i budują wspólnotę wśród Polaków. Chociaż – przynajmniej moim zdaniem – nie da się być prezydentem wszystkich Polaków, bo nigdy nie będzie tak, że wszyscy w Polsce na pana zagłosują i pana wybiorą i będą się z panem zgadzali, aprobowali, itd. Nie było takiego prezydenta w Polsce po 1989 roku i chyba nie będzie, bo to nierealne".

Prezydent zwrócił też uwagę przy okazji 3 maja na rolę rocznic historycznych i polityki historycznej. Według niego "Polityka historyczna jest bardzo ważna, ma ważny element państwowo twórczy, ma wymiar wychowawczy, postawo twórczy, ma kreować postawy patriotyczne, a postawy patriotyczne to postawy, które powodują, że obywatele są oddani Ojczyźnie".

Prezydent w wywiadzie dla TVP wypiowiedział się też w sprawie ostatnich ataków słownych kandydata we francuskich wyborach Emmanuela Macrona. Dla prezydenta "Jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta Francji Macrona, to biorąc pod uwagę jego wypowiedzi, to jeżeli wygra wybory prezydenckie, będzie musiał zacząć pracować nad tym, aby Polska odzyskała zaufanie do niego i Francji".

krp/TVP, Fronda.pl

3.05.2017, 21:10