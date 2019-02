Prezydent: Śp. Jan Olszewski- kreator wolnej Polski

"Obok prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to własnie Jan Olszewski jest jedną z tych postaci, których wizję dziś urzeczywistniamy - dumną, wolną i solidarną"- podkreślił prezydent. Jak dodał, premier Olszewski, podobnie jak Lech Kaczyński, walczył o Polskę, "w której ma zwyciężać uczciwość, a nie cynizm i draństwo. To było - można powiedzieć w jakimś sensie - wielkie motto jego całego życia. O taką Polskę walczył, taki testament nam zostawia, że to jest nasz obowiązek".