Prezydent Sopotu chciał uchodźców, a nie dawał pieniędzy domom dziecka

reklama

Fot. Youtube reklama

Prezydent Sopotu pod koniec grudnia 2016 r. zwracając się do rządu o „umożliwienie osiedlenia się w Sopocie osieroconym dzieciom i rodzinom z miasta Aleppo”, argumentował swój wniosek „bardzo dobrze działającym” Domem Dziecka. Jednak jak wynika z corocznych danych – Jacek Karnowski od kilku lat tnie wysokość miesięcznych wydatków na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie.

W grudniu zeszłego roku Rada Miasta Sopot wydała rezolucję ws. przyjęcia do miasta uchodźców z Aleppo. Stwierdzono w niej, że rada liczy na to, że jej „wspólny głos doprowadzi do realnej zmiany stanowiska rządu” ws. przyjmowania uchodźców do naszego kraju.

W oparciu o tę rezolucję prezydent Jacek Karnowski wystąpił z wnioskiem do premier Beaty Szydło o umożliwienie osiedlenia się w Sopocie osieroconym dzieciom i rodzinom z Aleppo.

„Proszę Panią Premier o pilną zgodę na podjęcie działań zmierzających do pomocy dzieciom, których życie jest zagrożone, umożliwienie im pobytu czasowego lub stałego w naszym mieście oraz wskazanie delegowanej osoby na poziomie rządowym, która od strony formalnej poprowadziłaby proces sprowadzenia w trybie pilnym dzieci z Aleppo do Sopotu. Bezbronnym ofiarom wojny z Syrii ze swojej strony zapewnimy schronienie, żywność oraz kompleksową opiekę” – zapewniał w piśmie do Beaty Szydło, Jacek Karnowski.

„Gmina Miasta Sopot konsekwentnie i od lat szczególnie troskliwą opieką obejmuje ubogich i potrzebujących. (...) Sopot posiada bardzo dobrze działający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a także Dom Dziecka, które są gwarancją dobrze sprawowanej opieki nad potrzebującymi dziećmi i rodzinami.” – argumentował prezydent Sopotu. Jak zauważył jeden z internautów, Jacek Karnowski podpierający się możliwościami sopockiego Domu Dziecka – sam od lat tnie koszty placówki.

Jak wynika z danych Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego, od 2013 r. maleje finansowanie średnich miesięcznych wydatków przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie.

W 2013 r. prezydent Jacek Karnowski ustalił ją w wysokości 7 629 złotych, po roku zmniejszyła się ona do kwoty 6 128 zł, a w 2015 r. miesięczna średnia wyniosła 5474 złotych. 7 marca 2016 r. zarządzeniem prezydenta Sopotu ścięta została do kwoty 5 267 zł.

SKANY DOKUMENTÓW można zobaczyć na stronie TVP INFO.

emde/tvp.info

6.02.2017, 8:20