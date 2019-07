Prezydent Słowacji z oficjalną wizytą w Polsce. Oto, co powiedziała o sądach

Jest to pierwsza wizyta oficjalna nowej Prezydent Słowacji w Polsce, a trzecia w regionie, po Pradze i Budapeszcie.

Jak zapowiadał przed wizytą szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski, przywódcy rozmawiali przede wszystkim na tematy związane z polityką europejską i współczesnymi problemami Unii, szczególnie w kontekście ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, formowania się nowej Komisji Europejskiej oraz na tematy dotyczące relacji dwustronnych, współpracy na szczeblu regionalnym – w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Trójmorza, oraz wschodniej flanki NATO.



"Pomiędzy Polską a Słowacją problemów nie ma. Mamy tylko te kwestie, które są wspólne, są w naszym interesie, które trzeba rzeczywiście zrealizować. Rozmawialiśmy o współpracy w ramach V4, Trójmorza, gdzie mówiliśmy o rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej. (...) namawiałem panią prezydent do współpracy w ramach Trójmorza, bo jest to dobry projekt dla naszej części Europy, który przybliży nasze kraje"-mówił prezydent Duda.