Prezydent skierował do TK nowelę Kodeksu karnego

W piątek Kancelaria Premiera poinformowała, że głowa państwa skierowała nowelę Kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego.

Jak podkreślono, tryb postępowania z ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Jak czytamy w komunikacie Kancelarii, obszerna nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie polityki karnej. W tym kontekście nie budzi zzastrzeżeń przezydenta RP, gdyż "zrozumiałe jest dążenie ustawodawcy do stanowienia prawa karnego odpowiadającego wymogom sprawiedliwości".