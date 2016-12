Prezydent: Przyszłość Europy i całego globu w rękach młodych

reklama

Prezydent do uczestników Europejskiego Spotkania Młodych: w waszych rękach znajduje się przyszłość Europy i świata



Ponad 15 tysięcy młodych ma wziąć udział w rozpoczynającym się wieczorem w Rydze Europejskim Spotkaniu Młodych zorganizowanym przez ekumeniczną wspólnotę z Taize. Specjalny listy do uczestników skierował prezydent Andrzej Duda.



Jego zdaniem, inicjatywy takie jak Europejskie Spotkanie Młodych, nawiązywane wtedy przyjaźnie oraz doświadczenie ekumenicznej modlitwy łączącej chrześcijan różnych wyznań i narodowości pomagają budować świat bez wojen, terroryzmu, bezprawia i społecznej niesprawiedliwości.

Prezydent ufa, że ekumeniczne przesłanie braterskiej miłości i pojednania, które od dziesięcioleci niesie w świat Wspólnota z Taize, wybrzmi tu szczególnie mocno. Również dziś bowiem przedstawiciele różnych religii, zwłaszcza chrześcijanie, narażeni są na prześladowania. Tak jest na przykład w Syrii, Iraku, we wschodniej Afryce i na Dalekim Wschodzie.



"Historia jednak uczy, że wyrastająca z wiary wytrwałość w poszukiwaniu wspólnego dobra w końcu przynosi owoce" - napisał prezydent. Przywołał przykład Polski, w której dziedzictwo chrztu, wsparcie duchowe i moralne papieża Polaka przyczyniły się do powstania Solidarnosci i zwycięstwa nad komunizmem.



Andrzej Duda jest przekonany, że zapał i wiara młodych to realna siła do zmian we wszystkich sferach życia społecznego, także w relacjach między narodami.

"To również w waszych rękach, drodzy młodzi Przyjaciele, znajduje się przyszłość Europy i całego globu" - napisał do młodzieży prezydent.

ajk/IAR





28.12.2016, 17:15