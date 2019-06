Prezydent, premier i...? ZOBACZ, komu Polacy ufają najbardziej

Na drugim miejscu znalazł się szef polskiego rządu, Mateusz Morawiecki z wynikiem 54 proc. Podium zamyka lider Kukiz'15, Paweł Kukiz, cieszący się zaufaniem 49 proc. badanych. Zaufanie do prezydenta i premiera spadło jednak o 1 pp., zaufanie do Kukiza wzrosło o 3 pp. Nieufność wobec Andrzeja Dudy deklaruje 22 proc., co nie uległo zmianie w porównaniu do poprzedniego sondażu. Mateuszowi Morawieckiemu nie ufa 29 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 1 proc. Poziom nieufności wobec lidera Kukiz'15 wynosi 21 proc., co oznacza, że w stosunku do analogicznego badania z poprzedniego miesiąca spadł o 1 pp.