Prezydent: Powstanie, które prowadzi do wolnej Polski, nie jest przegrane

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystości na warszawskim Pl. Krasińskich z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

"Jesteście panteonem bohaterów. Czynię to kolejny raz, ale nigdy tych razy nie będzie za wiele. Jako prezydent nisko chylę przed wami czoła, także w imieniu Rzeczypospolitej i z całego serca dziękuję wam za tamto męstwo i świadectwo. To, które dawaliście w czarnych latach komunizmu i to, które dajecie teraz"- powiedział Andrzej Duda, zwracając się do obecnych na uroczystościach Powstańców Warszawskich.

"Chylę czoła przed wami, tak jak wy chyliliście czoła przed powstańcami styczniowymi w II RP. A oni chylili czoła przed powstańcami kościuszkowskimi i listopadowymi"- mówił prezydent.

Zdaniem głowy państwa, Powstanie Warszawskie z całą pewnością miało sens, tak jak i poprzednie wymienione przez prezydenta powstania. Co roku roztrząsamy, czy było warto. Zdaniem Dudy, jak najbardziej, było. Dlaczego?

"Było warto, bo powstanie, które w efekcie prowadzi do wolnej Polski, nie jest przegrane. A do takiej Polski one doprowadziły"- zaznaczył prezydent.

JJ/PAP, Fronda.pl