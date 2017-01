Prezydent pomaga nawet na nartach

reklama

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w maratonie narciarskim, który ma na celu wsparcie niepełnosprawnych sportowców. Głowa państwa polskiego została dziś kapitanem drużyny.

Prezydent jako kapitan drużyny złożonej z czołówki polskich narciarzy- olimpijczyków otworzył charytatywne zawody narciarskie w Zakopanem.

"Serdecznie dziękuję, że jesteście państwo tutaj, że poświęcacie niedzielę, aby wziąć udział w tych zawodach. Mamy do przejechania co najmniej 603 kilometry, bo poprzedni rekord to 602 kilometry. Mam nadzieję, że państwo podołacie"- powiedział Andrzej Duda przed rozpoczęciem maratonu. Im więcej kilometrów zostanie przejechanych, tym więcej pieniędzy będzie przeznaczonych dla niepełnosprawnych sportowców.

Charytatywne zawody potrwają do godziny 20. Ich sponsorem jest PZU.

