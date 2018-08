Prezydent: Polscy żołnierze obronili Europę przed 'czerwoną zarazą'

Prezydent Andrzej Duda uczestniczy w dzisiejszych uroczystościach z okazji Święta Polskiego oraz rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Już za dwa lata będziemy obchodzić stulecie Cudu nad Wisłą, jednak jeszcze w tym roku czeka nas wyjątkowa rocznica innego ważnego wydarzenia, czyli stulecie niepodległości Polski. Do obu tych wydarzeń nawiązał prezydent w swoim wystąpieniu.

"W Bitwie Warszawskiej polscy żołnierze wykazali się niezwykłym bohaterstwem, zdołali obronić Warszawę, Polskę, ale także i Europę przed komunistycznym zalewem, „czerwoną zarazą”; to wielki wkład polskiego żołnierza w historię świata"-podkreśliła głowa państwa. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że nominacje i odznaczenia, które dziś wręczył żołnierzom, mają wymiar historyczny.

"(Nominacje generalskie- przyp. red.) przechodzą do historii, jako te, które zostały nadane i wręczone w roku tak istotnym, patrząc przez pryzmat historii Polski"- oświadczył prezydent.

"Polska istnieje, Polska przetrwała wtedy. Polska dzięki bohaterstwu polskiego żołnierza wróciła na mapę po II wojnie światowej. Dzisiaj, dzięki odwadze i bohaterstwu polskich żołnierzy, Polska rozwija się, bo oni stoją na straży naszego bezpieczeństwa"- podkreśliła głowa państwa w swoim przemówieniu podczas dzisiejszych uroczystości.

Wręczając nominacje generalskie, Duda wskazał, że w życiu każdego żołnierza otrzymanie takiego awansu jest "wielkim momentem".

"Ale to obok docenienia dotychczasowej służby, jej niezwykłego waloru, także wielkie zobowiązanie do realizowania tego dzieła – strzeżenia Rzeczypospolitej, dowodzenia żołnierzami, do tego, aby stać na straży bezpieczeństwa. I za to wam z całego serca dziękuję – za to, że tak znakomicie służyliście dotychczas i proszę o jeszcze"- mówił prezydent, który podziękował również rodzinom żołnierzy, które "razem ze swoimi mężami i ojcami służą Rzeczypospolitej". Zwierzchnik Sił Zbrojnych poinformował, że obecnie opracowywany jest nowy system kierowania i dowodzenia, trwa również modernizacja polskiej armii, tak aby była ona większa, "supernowocześnie wyposażona", aby " w jeszcze większym i lepszym stopniu zapewniała bezpieczeństwo nam tutaj w Polsce, mogła zabezpieczyć bezpieczeństwo Polski, ale mogła też, jeśli będzie taka potrzeba w ramach zobowiązań sojuszniczych, nieść pokój i bezpieczeństwo w innych częściach świata, tam gdzie jest ono potrzebne, tam gdzie go brakuje". Duda podkreślił, że Polska wywiązuje się z tego zadania.

Po uroczystej zmianie posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbędzie się Wielka Defilada Niepodległości, największa z dotychczasowych defilad z okazji Święta Wojska Polskiego. Tegoroczna defilada przejdzie Wisłostradą, co, jak podkreślił szef MON, Mariusz Błaszczak, pozwoli na pełniejszą prezentację Wojska Polskiego.

Na defiladzie wystąpi ponad tysiąc żołnierzy i 900 rekonstruktorów, a także prawie 200 wojskowych pojazdów i ponad 100 samolotów oraz śmigłowców.

yenn/PAP, Fronda.pl