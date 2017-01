Prezydent podpisał ustawę budżetową

reklama

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2017 rok. To kolejny krok na drodze powrotu do normalnego funkcjonowania sejmu.



Ministerstwo Finansów zaplanowało, że w tym roku dochody przekroczą 325 miliardów złotych. Państwo wyda ponad 384 miliardów złotych, co oznacza, że deficyt nie będzie wyższy niż 59 miliardów 345 milionów złotych.

Gospodarka, według autorów budżetu, ma urosnąć o 3,6 procent, a ceny - o 1,3 procent.



Przypomnijmy, że senat w środę przyjął budżet na 2017 r. bez poprawek. Uchwałę poparli wszyscy obecni senatorowie PiS. Spośród 33 senatorów PO, 32 nie uczestniczyło w głosowaniu.

krp/IAR, Fronda.pl

13.01.2017, 17:05