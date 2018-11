Prezydent podarował Jasnej Górze 100-metrową flagę

Na jasnogórskich błoniach świętowano jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokładnie 100 lat temu, 4 listopada 1918 r., dla Klasztoru Jasnogórskiego wybiła godzina wolności, a na jasnogórskiej wieży załopotały biało-czerwone flagi. Dziś, na setne urodziny Niepodległej, dzieci i młodzież w pochodzie Alejami Najśw. Maryi Panny przyniosły 100-metrową flagę, dar prezydenta RP Andrzeja Dudy. Flaga, dzięki komandosom z jednostki w Lublińcu, została zwieszona na jasnogórskiej wieży na oczach setek uczestników dzisiejszych uroczystości. * „Patriotyczny piknik” był kolejnym, po Mszy św., punktem jasnogórskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Z jasnogórskiej bazyliki wyprowadzono poczty sztandarowe, a Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach przeprowadziła je pod Szczyt jasnogórski. Z placu im. Wł. Biegańskiego Alejami NMP na Jasną Górę przybył barwny korowód dzieci i młodzieży niosący 100-metrową flagę narodową. Nie zabrakło regionalnych strojów i nawiązania do czasów Legionów Polskich i żołnierzy marszałka Piłsudskiego, którzy nosili charakterystyczne „maciejówki”. Korowód na błonia jasnogórskie wprowadził o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry, przy wtórze Orkiestry Dętej z Mykanowa. Flaga została przekazana Ojcom Paulinom i żołnierzom z Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, by mogła w uroczysty i bardzo symboliczny sposób znów „załopotać” z wieży. Wywieszenie flagi było bardzo spektakularne, a dokonała tego właśnie Jednostka Wojsk Komandosów z Lublińca, która jest najstarszą jednostką wojsk specjalnych w Siłach Zbrojnych RP. Na scenie na błoniach jasnogórskich odegrane zostało przedstawienie rekonstrukcji wydarzeń z 4 listopada 1918 r., którą przygotowała Grupa Teatralna pod Wiszącym Kotem działająca przy LO im. M. Kopernika w Częstochowie z gościnnym występem grupy rekonstrukcyjnej SRH 73 PP z Katowic. Następnie głos zabrał o. Marian Waligóra , który podziękował wszystkim za przygotowanie i udział w uroczystościach: „Pielgrzymi Niepodległej, bardzo się cieszę, że ten dzień 4 listopada, który tak mocno wpisał się w historię Jasnej Góry, przeżywamy w radosnym świętowaniu tu, u stóp Matki Najświętszej. (...) Niech Bóg błogosławi naszą Ojczyznę. Dziękuję za trud przygotowania tego uroczystego świętowania i ufam, że to wszytko przyniesie wspaniałe owoce”. Głos zabrała także europoseł Jadwiga Wiśniewska : „Ten piękny polonez, ten piękny polski taniec wytańczony przez młodych ludzi, którzy w sercu mają Boga i Polskę pokazuje, że o przyszłość Polski i Europy możemy być spokojni, bo przyszłość Polski i przyszłość Europy należy do młodych. To wy, młodzi przyjaciele, będziecie kształtować przyszłość Rzeczypospolitej”. Jadwiga Wiśniewska odczytała list skierowany do uczestników dzisiejszych uroczystości przygotowany przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego . „Dla częstochowian 4 listopada 1918 r., kiedy to na jasnogórskiej wieży załopotała biało-czerwona flaga zawieszona przez polskich żołnierzy dowodzonych przez kpt. Artura Wiśniewskiego, którzy zajęli klasztor, musiał być jednym z najpiękniejszych dni życia - napisał Jarosław Kaczyński - Wyzwolenie narodowego sanktuarium było przy tym aktem jakże bogatym w symboliczne treści. Jasnogórska twierdza znajdowała się bowiem pod okupacją austriacką, a reszta miasta pod okupacją niemiecką, toteż przez tydzień, który dzielił dzień wyzwolenia sanktuarium od dnia oswobodzenia pozostałej części Częstochowy, było ono nie tylko, jak od wieków przestrzenią duchowej wolności, ale także w sensie jak najbardziej fizycznym skrawkiem niepodległej Ojczyzny, odrodzoną Polską, by tak rzec, na wyciągniecie ręki, będącą widzialnym, ale jeszcze nie w pełni ukształtowanym bytem. Jasna Góra promieniowała wtedy światłem wolności, głosząc jak zawsze, choć w nowej formule, prymat ducha nad materią”.





List marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odczytał minister Sławomir Siwek. „Odrodzoną Ojczyznę zawdzięczamy nie tylko jednemu pokoleniu lecz wszystkim, którzy w powstańczych zrywach walczyli o Nią. Jest Ona również wielkim dziełem naszych rodaków zaangażowanych w zachowanie i krzewienie polskiej tradycji oraz bliskich naszemu sercu wartości. Ogromny udział w pielęgnowaniu polskości miał Kościół Katolicki i jego ostoja - Jasna Góra - podkreślił Marek Kuchciński - Przekonany jestem, że patriotycznym uroczystościom towarzyszyć będzie duma z naszej przeszłości, ale także poczucie duchowej i narodowej wspólnoty. Pragnę w symboliczny sposób włączyć się do modlitwy i podziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za wszelkie łaski, jakie Najjaśniejsza Rzeczypospolita otrzymała za Jej wstawiennictwem, za największy dar - wolną, demokratyczną Polskę”.



„Kiedy dwa lata temu rozpoczęliśmy przygotowania do tej uroczystości, do tych obchodów, wielką naszą troską było, aby w sercach młodych ludzi, w sercach naszych wychowanków, uczniów, przedszkolaków, młodzieży wzniecić te emocje, które towarzyszyły naszym rodakom w listopadzie 1918 r. - powiedziała Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty - A towarzyszyła im radość, euforia, wzruszenie i szczęście. Dzięki mozolnej pracy nauczycieli, wychowawców, dzięki wielkiej pracy rodziców, ale też dzięki autorom tego wyjątkowego projektu, który nosi tak piękną nazwę 'Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje', te wszystkie emocje dzisiaj przeżywaliśmy na nowo”.



W imieniu rodziny kpt. Artura Wiśniewskiego głos zabrała wnuczka Bożena Wiśniewska: „Ja po tych tak pięknych, głębokich słowach nie mam już wiele do dodania, ale z całego serca pragnę wszystkim bardzo gorąco podziękować, i ojcom paulinom, i świeckim organizatorom, ale przede wszystkim młodzieży, która tak wspaniale to wszytko przygotowała. Bardzo serdecznie dziękujemy za pamięć o naszym dziadku, pradziadku i bardzo prosimy o kultywowanie patriotyzmu, o to, żeby to wszystko paliło się w nas dalej i prowadziło nas ku lepszemu”.



Na jasnogórskim placu zapłonął „ogień wolności”, zapalony przez o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów. W czasie Pikniku wszyscy zgromadzeni śpiewali patriotyczne pieśni ze śpiewników, specjalnie przygotowanych przez uczniów na tę okoliczność. Jego okładkę stanowi rysunek 6-letniej Julii, która zwyciężyła w konkursie dla przedszkolaków „Laurka dla mojej Ojczyzny”.



Na błoniach podczas pikniku niepodległościowego sprzęt bojowy zaprezentowali żołnierze i strażacy.



Wzdłuż murów klasztoru zaprezentowano wystawę IPN „Ojcowie Niepodległości”. Ekspozycja obejmuje plansze z informacją na temat drogi Polski do niepodległości, a także sylwetki tych, którzy do tej niepodległości Polskę doprowadzili.



„U podnóża wałów klasztoru jasnogórskiego prezentujemy dzisiaj, w tym szczególnym dniu, wystawę pt. ‘Ojcowie Niepodległości’. Wystawa poświęcona jest sześciu najwybitniejszym postaciom, Polakom, którzy położyli fundament pod niepodległość odzyskaną przez Polskę w 1918 r. Są to: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński. Poza tym wystawa prezentuje też wydarzenia poprzedzające rok 1918 - opowiada Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej – To jest wystawa, która peregrynuje w kilkunastu egzemplarzach po całej Polsce. Nie wyobrażalibyśmy sobie, żeby takie wydarzenia, taka uroczystość jak ta dzisiejsza u stóp Jasnej Góry, mogła się odbyć bez tej wystawy. Stanowi ona, w naszym przekonaniu właściwy, nieodłączny kontekst dla jej zaprezentowania”.



Długie kolejki ustawiały się do stanowiska Narodowego Banku Polskiego, gdzie można było wymienić zwykłe 5 złotych na monetę okolicznościową, wybitą z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.



Dla uczestników pikniku przygotowanych zostało ok. 200 litów grochówki.



o. Stanisław Tomoń