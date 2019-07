Prezydent oddał hołd ofiarom Rzezi Wołyńskiej. Padły ważne i mocne słowa na temat ekshumacji

– Jeżeli dzisiaj mówimy o budowaniu relacji pomiędzy naszymi narodami, pomiędzy narodem polskim a ukraińskim (…) to jedna rzecz jest pewna: potrzebujemy pamięci po to, żeby coś takiego, co wtedy się zdarzyło, nigdy więcej nie powtórzyło się pomiędzy naszymi państwami – mówił Prezydent. Jak podkreślał, warunkiem upamiętnienia jest to, żeby strona ukraińska zgodziła się na przeprowadzenie ekshumacji.