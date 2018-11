Prezydent o 'Polexit': Męczy mnie ta wasza propaganda! Sorry, święty by nie wytrzymał...

"Już mnie męczy ta wasza natrętna propaganda i odwracanie kota ogonem. Zniesmaczony jestem, a i Święty by nie wytrzymał... więc sorry"- w taki sposób głowa państwa zwróciła się na Twitterze do dziennikarza Wirtualnej Polski, Kamila Sikory. Cała dyskusja zaczęła się od podlinkowanego przez Dudę wywiadu portalu Onet.pl z posłem Platformy Obywatelskiej, Sławomirem Neumannem. Jak można się domyślić, polityk opozycji wieszczy rychły Polexit.