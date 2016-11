Prezydent o obniżeniu wieku emerytalnego: Zlikwidowaliśmy ewidentną niesprawiedliwość

reklama

Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z mieszkańcami Piekar Śląskich. Mówił o tym, co z programu Prawa i Sprawiedliwości już udało się zrealizować i jakie cele przyświecają partii rządzącej.

"Ogromnie cieszę się, że polityka państwowa własnie realizowana w tym duchu: miłości, spojrzenia na rodzinę, na przeciętnego obywatela. To jest polityka nakierowana na to, by wspomóc zwykłą rodzinę. Nie dla elity. Myślę o dwóch programach: myślę o programie 500+. Samorząd miejski w Piekarach go realizuje bardzo dobrze. Drugi program to Mieszkanie Plus., wierzę że i Piekary z niego skorzystają"."- powiedział prezydent.

Andrzej Duda wypowiedział się również na temat obniżenia wieku emerytalnego. W ocenie prezydenta rząd również i w ten sposób pochyla się nad zwykłymi obywatelami, szczególnie tymi, którzy wykonują ciężką pracę fizyczną, a więc np. górnikami z Piekar.

"To likwidacja ewidentnej niesprawiedliwości. To wielka niesprawiedliwość zwłaszcza dla tych ludzi, którzy pracują fizycznie. Górny Śląsk to miejsce, gdzie się zawsze ciężko pracowało. Gdzie ta elementarna sprawiedliwość zawsze była oczekiwana".- powiedział prezydent.

Wreszcie mamy władze, które troszczą się o zwykłych ludzi, zamiast traktować ich jak... obywateli gorszego sortu.

23.11.2016, 19:05