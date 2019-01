Prezydent: Nie będzie wspólnego marszu

Krzych Adam 14.1.19 19:53

Jakoś niezdecydowany ten p. prezydent. To zorganizujmy może jakiś wspólny marsz, to nie, nie będziemy organizować wspólnego marszu. A ja uważam, że należałoby się jednak wspólnie spotkać w proteście przeciwko psychicznie niezrównoważonym bandytom, którzy maja pretensje do całego świata o to że zostali ukarani więzieniem za swe przestępstwa. Ponownie sugeruję by zabrać z sobą kredki i porysować trochę na asfalcie. To powinno pomóc.