Prezydent mówi, co Polska zawdzięcza św. Janowi Pawłowi II

"My, Polacy, zawdzięczamy Janowi Pawłowi II szczególnie wiele. Jego słowa dodawały nam otuchy w czasach walki o wolność i były dla nas drogowskazem w trudnym procesie budowy niepodległego państwa"- mówi prezydent RP, Andrzej Duda w specjalnym spocie z okazji 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

"Pamiętamy Jego pełną wiary modlitwę o nową, wolną Polskę, na placu Zwycięstwa w Warszawie. Pamiętamy słowa skierowane do ludzi pracy na gdańskiej Zaspie i do młodzieży na Westerplatte. Pamiętamy przemówienie wygłoszone w Sejmie Rzeczypospolitej. To słowa, które miały moc sprawczą i pozostają wciąż aktualne"-wspomina głowa państwa.

W ocenie prezydenta, początek pontyfikatu Jana Pawła II to jedno z najważniejszych wydarzeń XX wieku.

"Dziś chcemy podziękować Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za wszystko, co zrobił dla Polski i dla świata. Jestem głęboko przekonany, że Jego wybór na papieża był jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku. Święty papież Jan Paweł II na zawsze pozostanie dla nas wzorem patriotyzmu i człowieczeństwa zakorzenionego w świecie chrześcijańskich wartości"- mówi Andrzej Duda w spocie opublikowanym na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

