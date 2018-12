Prezydent mocno o działaniach nadzwyczajnej kasty!

Prezydent Andrzej Duda nie wycofuje się z ostrych komentarzy pod adresem przedstawicieli „nadzwyczajnej kasty”. We wtorek w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego skrytykował tę grupę sędziów, która wróciła do pełnienia swoich funkcji po październikowym orzeczeniu TSUE. Dziś z kolei podkreślił, że w obecnej sytuacji on, jako prezydent, ma obowiązek wygłosić takie słowa.

„Jeżeli prezydent obserwuje taką sytuację, że przedstawiciele władzy sądowniczej, nad która de facto nie ma kontroli - a nad Sądem Najwyższym nie ma kontroli - jeżeli tam dochodzi do jawnego, ostentacyjnego łamania ustaw i konstytucji przez sędziów, to jest to sytuacja zatrważająca, nad którą nie można przejść do porządku dziennego”.