Prezydent: Kto oskarża Polaków, rozmywa winę niemieckich morderców

Przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie rozpoczęły się centralne uroczystości 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczestniczą w nich prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Punktualnie w południe w stolicy rozległy się syreny dla upamiętnienia rocznicy.



- To powstanie nie miało celu militarnego. To było powstanie ludzi, którzy zachowali godność i zdecydowali, że tę godność zachowają do końca i zginą z bronią w ręku. Dumnie stanęli po to, by pokazać Niemcom, że nie dadzą tak łatwo się podeptać. Czy myśleli, że zostaną bohaterami? Na pewno o tym nie myśleli. Ale dziś my wszyscy pochylamy głowę przed ich bohaterstwerm – mówił Prezydent RP podczas uroczystości przed Pomnikiem Bohaterów Getta.



Kiedy popatrzymy wokół nas, na tę część Warszawy, to błyskawicznie można zauważyć, że wszystkie budynki, które wokół się znajdują, są zbudowane po 1945 r. Tu nie ma wokół żadnego budynku, który istniałby przed II Wojną Światową. [...] Tak jak zamiarem i planem ich [Niemców] było zniszczenie narodu żydowskiego, tam samo konsekwentnie starali się zniszczyć wszelkie pamiątki po narodzie żydowskim. Tą pamiątką była przecież część Warszawy - mówił Andrzej Duda.



Jak dodawał, powstańcy - będąc przecież obywatelami Polski - zginęli także za Polskę.



,,Polskiego państwa w sensie polityczno-geograficznym nie było, ale byłe polskie władze na emigracji i byli Polacy, którzy pomagali Żydom, traktując ich jako swoich współbraci'' - wskazywał prezydent.