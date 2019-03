Prezydent już walczy o drugą kadencję. Zaczął od... diety

Zbigniew 16.3.19 22:37

Ciekawy jestem nazwiska jego osobistego dietetyka. Tluszcze i cukry, to sa dwa podstawowe zrodla energii i jedyne. Z czego on chce czerpac energie? To tak jak chciec jechac samochodem na pustym baku.

TO JEST IDIOTYZM a ten dietetyk jest idiota. No....chyba, ze jest to wymysl redaktora.