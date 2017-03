Prezydent: Jestem zadowolony ze spotkania z ministrem Macierewiczem

reklama

Na briefingu prasowym prezydent Andrzej Duda poinformował o wynikach dzisiejszego spotkania z ministrem obrony narodowej, Antonim Macierewiczem.

„Uzyskałem zapewnienie, że wszystkie prace i te związanie z rozwojem i dostosowaniem infrastruktury i te związane z kompletowaniem kadry dowódczej, która to dowództwo ma zasilić, więc kadry oficerskiej, że one trwają w uzgodnieniu z naszymi sojusznikami, są już w tej chwili zgłaszani oficerowie z jednostek – mówię o naszych – którzy będą pełnili służbę w ramach tego tworzonego wielonarodowego dowództwa. W czerwcu – zgodnie z planami – mamy osiągnąć wstępne gotowość do końca roku. Będziemy również zupełnie w pełni przygotowani infrastrukturalnie. W związku z powyższym te przygotowania idą – można powiedzieć – zgodnie z planem i o tym zarówno minister, jak i jego współpracownicy, jak i szef Sztabu Generalnego solennie mnie zapewnili, informując, ile szczegółowo zostało zgłoszonych kandydatów, którzy jako oficerowie będą pełnili tam służbę, zarówno z zagranicy, jak i z naszego kraju. Jest już dowódca naczelny, zgłoszony jeden zastępca z kraju sojuszniczego, także tutaj praca trwa. Nic nie wskazuje na to, żeby miały zaistnieć jakieś istotne opóźnienia”- powiedział Andrzej Duda.

Podczas rozmów głowy państwa i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej została również poruszona kwestia Wojsk Obrony Terytorialnej.

„Druga sprawa to kwestia WOT, także w relacji z wojskami operacyjnymi, stopnia realizacji WOT w stosunku do tego, co było zaplanowane, a więc jaka jest rzeczywistość, przyszłości WOT, jak również sytuacji istniejącej w wojskach operacyjnych, jeżeli chodzi o liczbę oficerów, przenoszonych z wojsk operacyjnych do WOT w ramach wsparcia”

Kolejną kwestią – spotkanie trwało ponad 2 godziny – była modernizacja Polskich Sił Zbrojnych. – Jestem zadowolony z tej odprawy. Odbyłem także rozmowę w cztery oczy z ministrem Macierewiczem. Rozmawialiśmy o kwestii obsady attache w różnych krajach, przede wszystkim w krajach sojuszniczych. Ta sprawa jest realizowana. Jestem z tego zadowolony. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie te stanowiska zostaną wreszcie wypełnione."-podkreślił prezydent. Duda wyraził zadowolenie ze spotkania, a także z przedstawionych mu planów modernizacji armii:

"Jestem zadowolony z dzisiejszego spotkania, także z tempa, które minister Kownacki przedstawiał, jeżeli chodzi o plany modernizacji, także jeżeli chodzi o wydatki na cele wojskowe, jakie Polska będzie czyniła."

jj/300Polityka.pl, Fronda.pl

31.03.2017, 20:30