Prezydent jasno w sprawie nowej konstytucji. 'Ta obecna jest z czasów rządów postkomunistów

Prezydent Andrzej Duda gościł dziś w Szamotułach. Przypomniał mieszkańcom wielkopolskiej miejscowości o walce Wielkopolan z germanizacją i tradycji walki o wolność. Głowa państwa mówiła również o referendum dotyczącym zmian w Konstytucji.

Prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Szamotuł wyraził opinię, że dobrze by było, gdyby Polska miała zupełnie nową konstytucję, a referendum w tej sprawie, jak wyraził nadzieję, mogłoby odbyć się jeszcze w tym roku.

"To jest bardzo ważny element budowy silnego państwa, by pamiętać o swoich bohaterach"-podkreślił Duda, apelując o upamiętnienie bohaterów w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

"Tamte dni zostaną zapamiętane na długo, jako jedno z niewielu w naszych dziejach zwycięskich powstań. Ile razy o tym mówię uśmiecham się i mówię: To dlatego, że poznaniacy, że Wielkopolanie są tacy uporządkowani, wszystko mają zaplanowane. To tutaj państwo organizowaliście pracę organiczną, to tutaj życie społeczne było zawsze zorganizowane"-przypomniał, mówiąc o Powstaniu Wielkopolskim.

"To jest wasza ziemia od pokoleń, to jest od pokoleń Polska. Od czasów rycerskich, od czasów gdy tutaj przecież w Wielkopolsce rodziła się Polska, polskość. Tutaj zawsze kształtuje się ta nasza wielka tradycja w niezwykły duchu odpowiedzialności za tradycję"-podkreślał.

Podczas spotkania z mieszkańcami miejscowości w Wielkopolsce prezydent Andrzej Duda wspomniał także o planowanym referendum konstytucyjnym. Jak podkreślił Duda, chciałby, żeby takie referendum odbyło się jeszcze w tym roku.

"Słyszę tutaj głosy: konstytucja, konstytucja. Tak, Polska potrzebuje dobrej konstytucji. Wierzę w to, że taka konstytucja powstanie i mam nadzieję, że będzie to konstytucja taka, jakiej państwo będziecie chcieli i że odpowiecie państwo na to, jakiej konstytucji chcecie, jeszcze w tym roku w referendum, które będzie wskazywało kierunki, w jakich powinna iść konstytucja – czy to zmiany obecnej konstytucji, czy to nowa konstytucja"-powiedziała głowa państwa. Następnie przywódca wyraził swoją opinię: osobiście chciałby konstytucji zupełnie nowej, ponieważ ta obecna jest "konstytucją okresu przejściowego, jest konstytucją stworzoną w czasach, kiedy Polską rządzili postkomuniści, więc ma ona swoją określoną specyfikę i w wielu elementach musi zostać uzupełniona, w wielu elementach powinna być też wzmocniona".

