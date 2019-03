Prezydent i premier zażegnają spór między ZNP i rządem? Wieczorem spotkanie

Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa do 25 marca i odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji bez porozumienia w kwestii podwyżek o tysiac złotych.

Prezes ZNP we wtorek wyraził nadzieję, że jeżeli nic się nie zmieni, do strajku przystąpi od 85 do 90 proc. szkół i taki sam odsetek nauczycieli.