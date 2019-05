Prezydent Filipin znów szokuje. 'Kiedyś byłem gejem, ale mi przeszło'

"Kiedy zacząłem spotykać się z Zimmerman stwierdziłem, to jest to. Stałem się znów mężczyzną"-stwierdził polityk. Co ciekawe, Duterte przed objęciem urzędu zapowiadał legalizację związków homoseksualnych, jednak już po wyborze na prezydenta zmienił zdanie, przekonując, że Filipińczycy "są katolikami, a Kodeks cywilny mówi o tym, że małżeństwo mogą zawrzeć tylko mężczyzna i kobieta". Ostatnim co łączy katolików z "praktykującymi" gejami jest to, że Kościół Katolicki również podpadł ostatnio prezydentowi Duterte, wyrażając sprzeciw wobec jego dość brutalnej walki z dilerami narkotyków. Filipiński przywódca regularnie wyzywa księży i biskupów katolickich od "pedofilów", "gejów" i "sk****synów" oraz wzywa do mordowania duchownych, którzy są jego zdaniem "bezużyteczni".