Prezydent: Dzięki 500 Plus i mądrym sojuszom zbliżamy się do Zachodu

"To właśnie te programy, które są wyrazem docenienia polskiej rodziny, która ma i wychowuje dzieci, są programami prawdziwie zachodnioeuropejskimi. To jest właśnie to, co jest istotą w UE i fundamentem, na którym ją zbudowano, bo jej zamożność zbudowano na społecznej gospodarce rynkowej"-wskazał Andrzej Duda.