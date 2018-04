Prezydent Duda zawetuje obniżkę pensji posłów? Już wiadomo

,,Myślę, że pan prezydent - w skromności i wstrzemięźliwości - nie będzie wetował ustawy obniżającej zarobki posłów'' - powiedział dziś Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta.

W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział zmianę w wynagrodzeniu posłów, samorządowców, wójtów i burmistrzów, marszałków i starostów, a także ich zastępców. Chodzi o obcięcie nawet 20 procent uposażenia. Jak mówił polityk, Polacy nie godzą się na wysokie zarobki polityków i trzeba dokonać pewnej symbolicznej zmiany moralnej, tak, by ludzie byli świadomi, że do polityki nie idzie się, aby się dorobić. Temu towarzyszył rozkaz wydany wszystkim ministrom PiS, by zwrócili nagrody przyznane im w 2017 roku przez rząd.

