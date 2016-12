Prezydent Duda zakończył rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim

reklama

Prezydent Andrzej duda dziś przez prawie dwie godziny rozmawiał z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim oraz marszałkiem Sejmu, Markiem Kuchcińskim. Rozmowy zakończyły się przed godziną 15.

Przypomnijmy, że najpierw, wczoraj, prezydent rozmawiał z partiami opozycyjnymi. Prosił też o uspokojenie nastrojów i chciał zostać mediatorem w sporze.

W rozmowie z PAP Beata Mazure, rzeczniczka PiS, podkreślała wczoraj, że „Nam z całą pewnością zależy, by opozycja jak najszybciej zakończyła obstrukcję i zaniechała prowadzenia działalności przestępczej poprzez to, co działo się ostatnio w Sejmie. Nie służy to Polsce, Polakom i naszemu wizerunkowi i naszej pozycji za granicą”

Opozycja zaś skierowała pismo do marszałka Sejmu. Domaga się zwołania posiedzenia Sejmu na jutro, na 20 grudnia, które będzie „zgodne z regulaminem Sejmu i konstytucją”.

