Prezydent Duda: Zachód nam zazdrości

Portal Interia.pl przeprowadził wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent zauważył, że Zachód zazdrości nam naszej sytuacji, bo Polska jest obecnie jednym z najbardziej stabilnych krajów:

„Jesteśmy w Europie jednym z najstabilniejszych krajów. (…) Możemy spokojnie realizować program, z którym szliśmy do wyborów. Myślę, że wiele państw na Zachodzie zazdrości nam sytuacji”

Andrzej Duda mówił także o systemie emerytalnym oraz jego reformie, która przyjęta została przez rząd Prawa i Sprawiedliwości:

„Prowadziliśmy w tej kwestii wszechstronne rozmowy. Wszystko jest wstępnie policzone i prezes ZUS zapewniła mnie, że będzie w stanie w terminie tę zmianę uwzględnić i będą gotowi na wejście tej ustawy (…)Nowa ustawa nie zmusza nikogo do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Ona sprowadza się do możliwość przejścia na emeryturę, to nie jest obowiązek, to możliwość. To w sposób doraźny odpowiada oczekiwaniom społecznym. Są tacy, którzy już nie mogą pracować, a są tacy, którzy są silni i chcą pracować dalej”

dam/Interia.pl,Fronda.pl

24.11.2016, 20:45