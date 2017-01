Prezydent Duda w Jad Waszem: 'Nie może być zgody na nienawiść'

reklama

“To miejsce pokazuje cały ogrom tragedii narodu żydowskiego” - tak mówił prezydent Andrzej Duda w czasie wizyty w Instytucie Jad Waszem w Jerozolimie. To jedno z najważniejszych na świecie miejsc, poświęconych Holokaustowi. Znajdują się tam dane i pamiątki po pomordowanych a także drzewa zasadzone w hołdzie tym, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, w dużej części Polakom.

W Jad Waszem prezydent Andrzej Duda odwiedził Salę Imion, Salę Pamięci i zatrzymał się przy drzewie poświęconym Irenie Sendlerowej. Wziął udział w krótkiej ceremonii i złożył wieniec w hołdzie Żydom, którzy zginęli w faszystowskich obozach koncentracyjnych.

Po zakończeniu wizyty w Instytucie podkreślał, że jest to miejsce, które pokazuje zło, jakie wydarzyło się w czasie II wojny światowej. “To, co można zobaczyć tutaj w Instytucie Jad Waszem, w muzeum, w miejscach pamięci, robi ogromne wrażenie. Obrazuje absolutnie cały ogrom tragedii narodu żydowskiego, Holokaustu w najpełniejszym tego słowa znaczeniu i bestialstwa z jakim Niemcy hitlerowcy próbowali dokonać zagłady narodu żydowskiego” - mówił Andrzej Duda.

W czasie wizyty w Jad Waszem prezydentowi towarzyszył m.in. profesor Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce. Po południu otrzyma on z rąk prezydenta najwyższe polskie odznaczenie, Order Orła Białego.

Prezydent Andrzej Duda mówił, że Jad Waszem to miejsce, które przypomina, że na świecie nie może być zgody na nienawiść. “Powinno tu być, stanowiąc po wieczne czasy ostrzeżenie dla świata i ostrzeżenie dla wszystkich przywódców, co oznacza chora nienawiść i do czego ona prowadzi, i jaką krzywdę można wyrządzić. Nie mam wątpliwości, że każdy, kto to zobaczy powie tak jak ja mówiłem wcześniej, że nigdy nie może być nie tylko wśród polityków ale i wśród zwykłych ludzi, obywateli świata, zgody na nienawiść, zgody na antysemityzm, nigdy nie może być przejścia obojętnie wobec tych ideologii, które prowadzą do takiej nienawiści” - mówił Andrzej Duda.

Instytut Jad Waszem w Jerozolimie założono w 1953 roku, kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Mieści się on w jednej z najważniejszych dla izraelskiej tożsamości części Jerozolimy, na Wzgórzu Pamięci imienia Teodora Herzla, założyciela syjonizmu. W pobliżu Instytutu pochowani są wybitni Izraelczycy, w tym byli premierzy i prezydenci, a także założyciele państwa.

