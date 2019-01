Prezydent Duda: Uczestniczymy w potężnej grze interesów

W rozmowie z wysłannikiem Polskiego Radia do Davos prezydent Andrzej Duda powiedział, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta. - To jest kwestia także do dyskusji z partnerami. Proszę pamiętać, że my jesteśmy gospodarzem, współorganizujemy tę konferencję ze Stanami Zjednoczonymi, są też inni uczestnicy i na pewno ministerstwo spraw zagranicznych, pan minister Czaputowicz prowadzi w tej sprawie intensywny dialog - podkreślił prezydent.