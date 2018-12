Prezydent Duda: Tusk nie ma szacunku do własnego kraju. Nie reprezentuje polskich interesów

„ Czuję, że Donald Tusk nie ma szacunku do własnego kraju. Po prostu. Mam wyrobione zdanie na temat Donalda Tuska i polityki, którą on realizował, także na temat polityki, którą realizuje wobec Polski, wcześniej także jako premier rządu z poprzedniego rozdania parlamentarnego. Według mnie to była zła polityka” - stwierdził w rozmowie z portalami 300polityka.pl i wp.pl prezydent Andrzej Duda.