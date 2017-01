Prezydent Duda: Trwały pokój na Bliskim Wschodzie- bez ingerencji z zewnątrz

reklama

Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z palestyńskim przywódcą, Mahmudem Abbasem. Po spotkaniu obu prezydentów odbyła się konferencja prasowa.

"Trwały pokój na Bliskim Wschodzie jest możliwy tylko przy dwustronnym porozumieniu między władzami Izraela i Palestyny, bez narzucania obu stronom rozwiązań z zewnątrz"– podsumował polski prezydent.

"Uważam, że przyszłość musi zostać rozstrzygnięta w negocjacjach pomiędzy władzami Palestyny i Izraela. Tylko wzajemne ułożenie relacji pomiędzy władzami, ale przy akceptacji zarówno społeczeństwa Izraela, jak i Palestyny, może przynieść trwały pokój" – podkreślił Duda podczas na wspólnej z Abbasem konferencji prasowej w Betlejem. Jak zaznaczył polski prezydent, „żaden podmiot trzeci nie zdoła wymusić ani na Izraelu, ani na Palestynie tego, aby zaistniał tu trwały pokój”.

"Jeżeli stanie się to wbrew narodowi palestyńskiemu czy izraelskiemu, wbrew władzom Palestyny czy Izraela, jeżeli zostaną przymuszeni, czy to jedna, czy druga strona, to pokój nie będzie miał charakteru trwałego, prędzej czy później zostanie złamany"-tłumaczył Andrzej Duda. Jak dodał, finałem procesu pokojowego powinno być funkcjonowanie dwóch suwerennych i niezależnych państw, izraelskiego oraz palestyńskiego. W ocenie głowy państwa polskiego, na zasadach, które zostaną ustalone pomiędzy władzami Palestyny i Izraela, są duże szanse na pokojowe sąsiedztwo obu krajów w przyszłości. Polski prezydent zaznaczył, że liczy na przełom pod tym względem już w 2017 roku.

"Wpieramy dążenia pokojowe ze wszystkich sił jako Polska. Zarówno Izrael, jak i Palestyna mogą liczyć na Polskę. My nie mamy żadnych interesów w tej części świata, jesteśmy tutaj absolutnie neutralni. Staramy się obiektywnie oceniać sytuację"- zapewnił Duda.

Prezydent Polski podziękował „za pięknie prowadzoną renowację Bazyliki Narodzenia” Pańskiego w Betlejem, zadeklarował również, że Polska wesprze finansowo prace renowacyjne, podobnie jak w ubiegłym roku.

Obaj prezydenci zgodzili się również w kwestii skutecznej walki z terroryzmem.

"Trzeba robić wszystko, aby nasi obywatele czuli się bezpieczni; musimy podejmować wszelkie działania, aby terroryzm eliminować" – zaznaczył Andrzej Duda. Głowa państwa polskiego, mówiąc o dwustronnych relacjach, wyraziła chęć, aby jeszcze w bieżącym roku, możliwie jak najszybciej, odbyła się druga runda posiedzenia wspólnej komisji ministerialnej.

Duda podziękował też prezydentowi Palestyny za deklarację o poparciu jego kraju dla kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19.

JJ/PAP, Fronda.pl

18.01.2017, 20:43