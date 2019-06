Prezydent Duda: To chichot historii, że postkomuniści pouczają nas nt. demokracji

W parlamencie, gdzie z tej okazji odbyło się uroczyste posiedzenie Izby Wyższej, Prezydent podkreślał, że chociaż wybory do Sejmu nie były w pełni wolne, to Polacy pokazali, że w sposób zdecydowany odrzucają komunizm i komunistów.

- Z mojego doświadczenia, jako wiceministra sprawiedliwości, potem ministra w Kancelarii Prezydenta RP Pana prof. Lecha Kaczyńskiego - przecież senatora właśnie I Kadencji tamtego historycznego, odrodzonego Senatu - i potem kiedy byłem posłem na Sejm (...), czy potem kiedy byłem posłem do PE, zawsze Senat był tym ważnym miejscem, gdzie było ciszej, spokojniej, choć przecież i tu bywały bardzo ostre debaty (...) ale to zawsze była ta izba, gdzie była rzeczywiście ta refleksja... - wspominał.

- Ogólny bilans pokazuje zupełnie inną Polskę niż tę, która była w 1989 roku (...) miałem wtedy 17 lat i liczyłem na to, że bardzo szybko staniemy się Zachodem (...) minęło 30 [lat-red.] i wciąż jeszcze ten Zachód gonimy. Na szczęście już go doganiamy, zwłaszcza dobre zmiany ostatnich czterech lat - znaczące podniesienie poziomu życia polskiego społeczeństwa... - zaznaczył.

- Dopiero teraz zaczynamy ją [Europę zach.- red.] doganiać, bo popełniono też bardzo wiele błędów i z całą pewnością przez te 30 lat bardzo wielu ludzi zostało skrzywdzonych. Myślę tu chociażby o tych, którzy ucierpieli na likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, którzy przez to popadli w nędzę i wielu ludzi straciło sens życia, dlatego że nie stworzono dla nich żadnej alternatywy, zrobiono to kompletnie bez żadnej refleksji nad ich przyszłym losem - stwierdził.

- To były takie błędy brutalnego kapitalizmu i liberalizmu, który wtedy do Polski się wkradał (...) wiele przedsiębiorstw upadło i wielu ludzi straciło pracę (...) Czy można było to zrobić lepiej? Proszę Państwa, jako człowiek, który ma dzisiaj 47 lat a wtedy miał 17 mogę powiedzieć tak - z całą pewnością można było to zrobić lepiej. Czy były błędy? Tak, były błędy. Ale mimo wszystko jestem wdzięczny i chcę z całą tą wdzięcznością wspomnieć tych, którzy w 1989 roku bezinteresownie stawali do tego, że odtworzyć Polskę prawdziwie demokratyczną - uznał.