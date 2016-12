Prezydent Duda prosi o modlitwę za ofiary zamachu w Berlinie

reklama

Prezydent Andrzej Duda poprzez swoje konto w serwisie Twitter wyraził prośbę o modlitwę za ofiary wczorajszego zamachu w Berlinie.

W dniu wczorajszym wieczorem ciężarówka wjechała w świaeczny jarkark w Berlinie, zabijając co najmniej 12 osób, ok. 50 zostało rannych. Najprawdopodobniej był to zamach terrorystyczny. Został on dokonany przy użyciu polskiego pojazdu, najpewniej skradzionego przez terrorystów. W ciężarówce znaleziono zwłoki obywatela RP

W związku z tymi wydarzeniami Andrzej Duda napisał:

„Tragedia w Berlinie. Kto może, proszę o modlitwę za zdrowie Rannych i za dusze Tych co zginęli”.

Burmistrz Berlina Michael Mueller powiedział dziennikarzom w poniedziałek wieczorem, że sytuacja w mieście jest pod kontrolą.

20.12.2016, 8:16