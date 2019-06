Prezydent Duda powołał nowych członków rządu! Oto lista nazwisk!

- Przed chwilą pożegnałem ministrów i panią premier. Oni idą do nowych zadań. Nie było osób zmartwionych. Nikt nie dostał tego odwołania wbrew swojej woli. To jest pewna przemiana, zmiana. Jedni idą do nowych zadań, następni przychodzą po to, żeby zadania wykonywać — powiedział prezydent Duda.