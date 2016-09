Prezydent Duda: Polskie Państwo Podziemne ocaliło tożsamość narodu!

reklama

Z okazji 77 rocznicy powstania pierwszych struktur Polskiego Państwa Podziemnego, prezydent Andrzej Duda wystosował list, który kieruje zwłaszcza do kombatantów, bez których dzisiejsza Polska nie byłaby tym samym państwem. Oto jego treść:

Czcigodni Kombatanci!

Szanowni Państwo!



Nie ustały jeszcze walki wojny obronnej 1939 roku, gdy 27 września w heroicznie broniącej się Warszawie powołano pierwszą organizację konspiracyjną − Służbę Zwycięstwu Polski. Jej powstanie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego. Osiemnaście lat temu, parlament wolnej Rzeczypospolitej, dla upamiętnienia tamtego czasu i naszych rodaków, którzy w godzinie najcięższej próby dowiedli swojego patriotyzmu słowem i czynem, pracą i walką, ustanowił dzisiejsze święto − Dzień Podziemnego Państwa Polskiego.

Moje serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku kieruję do kombatantów – uczestników walk o wolność państwa i narodu polskiego.



Polskie Państwo Podziemne było fenomenem w skali całej okupowanej Europy. Funkcjonowanie tajnych struktur państwowych, podlegających legalnym władzom na uchodźstwie, wreszcie powołanie podziemnej Armii Krajowej, było sposobem na zachowanie ciągłości polskiej państwowości i ocalenie tożsamości narodu.



Obok reprezentacji politycznej, skupiającej główne partie i stronnictwa przedwojennej Polski, działał rozbudowany aparat konspiracyjnej administracji – Delegatura Rządu na Kraj. W ramach Polskiego Państwa Podziemnego istniało sądownictwo, tajne szkolnictwo średnie i wyższe, policja, poczta i media. Ten aparat państwowy tworzyli ludzie,

którzy będąc wychowankami II Rzeczypospolitej, przenosili do organizacji Podziemnego Państwa Polskiego etos służby Ojczyźnie i narodowi. To oni w skrajnie trudnych warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej, mimo ciągłego zagrożenia śmiercią, stworzyli struktury państwa, obejmujące swym zasięgiem terytorium przedwojennej Polski.



W organizację i pracę Polskiego Państwa Podziemnego zaangażowane były setki tysięcy osób, reprezentujących niejednokrotnie odmienne poglądy polityczne czy społeczne.

Było to możliwe dzięki mądrości i odpowiedzialności ówczesnych Polaków wychowanych w głębokim szacunku i wierności wobec Polski. W godzinie próby nasz naród zjednoczył się w walce o wolność i odzyskanie własnego państwa.



Dzisiaj oddajemy hołd bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego. Niech pamięć o zasługach żołnierzy i obywateli Polski Podziemnej skłania nas, współczesnych, do refleksji nad dziejami walk o Polskę wolną, sprawiedliwą i bezpieczną i umacnia ducha patriotycznego.



Chwała bohaterom Polski Podziemnej i wieczna pamięć poległym!

27.09.2016