Prezydent Duda ogłosi żałobę narodową!

Bizon 9.2.19 10:04

Po pierwsze nie rozumiem po co wykrzyknik w tytule artykułu, po drugie nie rozumiem po co ogłasza żałobę narodową. Obecna władze zdecydowanie nadużywa narzędzia, jakim jest żałoba narodowa. Przy każdej okazji ją wprowadza. Żałoba narodowa powinna być stosowana naprawdę w momentach tragicznych, a nie po śmierci blisko 90-letniego pana, nawet jeśli obecny obóz rządzący Polską uważa go, za wybitną postać. Ja osobiście mam jeszcze jeden argument przeciwko takiemu honorowaniu, bo pan Olszewski, być może z racji wieku, w ostatnich latach udzielał wielu kontrowersyjnych komentarzy, skrajnie pro-ukraińskich czy krytykujących ubiegłoroczną polską ustawę o IPN - były to opinie godzące w polską rację stanu.