Prezydent Duda o zamachach na Sri Lance: Mimo wielkiego Święta trudno powstrzymać gniew

Agnieszka 21.4.19 15:45

Nie w wartości tylko w konkretnych ludzi, z których część byc może pozbawiono życia może też z powodu wyznawania Jezusa Chrystusa, który też jest Osoba a nie jakąś "ideą wartości".

A może po prostu ludzie wycierający sobie usta różnymi chrześcijańskimi, europejskimi czy innymi "wartościami" -jak to mają w zwyczaju - także i tam wprowadzili tubylcom taki koszmar życia w rynsztoku, spychajac ich do roli swoich posługaczy i drenując państwo (jak to pańska żydowska "'rodzinka" za waszym przyzwoleniem i pomocą ma zamiar robić w Polsce na większą jeszcze skalę), że ktoś wybrał sobie krótsze umieranie mszcząc się jednocześnie na tym, co ze złem skojarzył a nie z "najwyższymi wartościami".

Plus dla pan, ze nie wytarł sobie pan tym razem buzi "wartościami chrześcijańskimi" - nie godzi się to człowiekowi, co obnosi się z czcią dla menory menory, świąt i modlitw żydowskich a Krzyż z modlitwą wywala sprzed pałacu, bo go ma za hańbiący balast.