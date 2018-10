Prezydent Duda o taśmach: Nie widzę w nich nic nagannego

„Nie widzę w sensie politycznym w nich nic nagannego. Nie ma tam nic, co by wskazywało na to, że mamy do czynienia z jakimś przestępstwem czy, jak to mówi się popularnie, przekrętem” - powiedział prezydent Andrzej Duda pytany o kwestię taśm z restauracji „Sowa i Przyjaciele”, na których znajdują się również rozmowy prowadzone przez Mateusza Morawieckiego.