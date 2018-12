Prezydent Duda: Nie pozwolę, by ktoś zamordował polskie górnictwo. To nasz wielki skarb!

„To jest służba dla Rzeczypospolitej, dla bliźnich, ale też dla braci, braci górniczej” - mówił dziś prezydent Andrzej Duda w trakcie akademii barbórkowej z okazji Dnia Górnika, która odbywa się w Brzeszczach. To tutaj działa jedna z trzech kopalń spółki Tauron Wydobycie.

„Tak długo, jak pełnię urząd polskiego prezydenta, to nie pozwolę, by ktoś zamordował polskie górnictwo”.

"To nie sztuka wszystko zlikwidować i zostawić ludzi bez pracy, państwo bez zaplecza i załamać gospodarkę. Istotne jest to, aby zmieniać ją w taki sposób, żeby realizować zasadę zrównoważonego rozwoju, ale zarazem dbać o interesy państwa i społeczeństwa w jak największym możliwym stopniu".

„Właśnie dlatego powiedziałem w czasie mojego wystąpienia, otwierającego szczyt COP24, że polska gospodarka w istotnym stopniu opiera się na węglu i że to się nie będzie zmieniało. Ona nadal będzie opierała się na węglu. Oczywiście będziemy realizować miks energetyczny, naszą strategię, ale węgiel w Polsce jest i będzie. Nawet najbardziej ostrożni specjaliści wezwani wczoraj przez media mówili, że jest go na conajmniej 35-40 lat wydobycia tego, który można wydobywać taniej, a na 200 lat tego, który w ogóle mamy. To nasz wielki skarb, mamy największe zasoby w Europie”.