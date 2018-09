Prezydent Duda na XI Zjeździe Gnieźnieńskim: Polska, a w niej Gniezno, to miejsce dyskutowania ludzi wolnych

Prezydent Andrzej Duda uczestniczy w XI Zjeździe Gnieźnieńskim pt. „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”. W spotkaniu, które odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, uczestniczy m.in. abp Wojciech Polak, prymas Polski oraz przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich.

- Polska, a w niej Gniezno, to miejsce dyskutowania ludzi wolnych o inspirującej, a nie ograniczającej mocy chrześcijaństwa – mówił Prezydent.

Andrzej Duda, przywołując historię pierwszego Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbył się w marcu 1000 r., gdy do grobu św. Wojciecha, przybył zaprzyjaźniony wcześniej z tym biskupem-męczennikiem, cesarz Otton III, mówił, że nie bez powodu pamięć o tym wydarzeniu przetrwała aż do dziś.

– Historyczne spotkanie księcia Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III stanowiło krótki epizod w naszych dziejach ojczystych. Przyjaźń władców Polski i Niemiec nie przetrwała po śmierci cesarza, jednak przez wieki, aż do naszych czasów, przetrwała pamięć o tym wydarzeniu i powszechnie uznajemy je za symbol najdoskonalszego modelu relacji między państwami Europy – relacji opartych na poczuciu wspólnoty, na wzajemnym szacunku, poczuciu równości i solidarności – mówił Andrzej Duda.

– Jestem głęboko przekonany, że do budowania życzliwych, partnerskich relacji w polityce międzynarodowej należy dążyć zawsze, nawet wtedy – a może przede wszystkim – gdy jest to trudne – dodał.

Prezydent zauważył, że o sile Zjazdów Gnieźnieńskich stanowią nie tylko wybitni prelegenci, ale wszyscy uczestnicy tych spotkań. Podziękował tym, którzy przyczyniali się na przestrzeni lat do organizacji Zjazdów, oraz ich uczestnikom.

– Dziękuję, że poprzez udział w tym dziele, wspólnie umacniają Państwo ducha europejskiej przyjaźni i braterstwa; ducha Zjazdu tamtego, pierwszego, obecnego i – mam nadzieję – wszystkich następnych – mówił Prezydent i dodał, że Polska i Gniezno to miejsce dyskutowania ludzi wolnych o inspirującej, a nie ograniczającej mocy chrześcijaństwa.

Podkreślając, że tegoroczny Zjazd odbywa się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Prezydent krótko przywoływał zasługi Ojców Niepodległości.

– Przywołuję to świadectwo roztropności, poskramiania emocji politycznych, panowania nad nimi przez patriotyczny rozum po to, by w tym miejscu podkreślić, że Ojcowie Niepodległości dają przykład również nam, współczesnym Polakom, przykład wierności idei, która przyświeca Zjazdom Gnieźnieńskim – mówił Andrzej Duda i zauważył, że współcześnie, spory i podziały często przysłaniają „to, co znacznie większe i znacznie ważniejsze”.

– Doświadczenie bycia i działania razem było wielokrotnie naszym, Polaków, udziałem także w dziejach najnowszych – dodał.

Prezydent ze smutkiem odniósł się także do środowego ataku na synagogę w Gdańsku. W środę mężczyzna rzucił kamieniem w okno synagogi w czasie modlitwy Jom Kipur.

- Ogromnie boleję, że stało się to właśnie u nas – w kraju, w którym przez stulecia była tolerancja religijna, w którym przez stulecia umieliśmy szanować religie wyznawane przez innych – mówił Andrzej Duda. – To akt barbarzyństwa, który musimy potępić – podkreślił.

Po wystąpieniu Prezydent przekazał Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu Gnieźnieńskiego flagę Polski.

Następnie Prezydent wysłucha w ramach sesji plenarnej pt. „Źródła nadziei dla Europy” wystąpienia ks. abpa Ludwiga Schicka - metropolity Bambergu, współprzewodniczącego Polsko-Niemieckiej Grupy Kontaktowej Biskupów.

Przewidziane jest również spotkanie Andrzeja Dudy się z biskupami z różnych Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Wydarzenie odbywa się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Prezydentowi towarzyszył minister Wojciech Kolarski i kapelan Prezydenta ks. Zbigniew Kras.

I Zjazd Gnieźnieński miał miejsce w marcu 1000 r., kiedy do Gniezna, do grobu św. Wojciecha, przybył zaprzyjaźniony wcześniej z tym biskupem-męczennikiem, cesarz Otton III. Wydarzenie to było przełomowe nie tylko dla rodzącego się w Polsce chrześcijaństwa, ale i dla całego państwa - gnieźnieńskie spotkanie oznaczało bowiem włączenie Polski do grona państw ówczesnej Europy. Spotkanie interpretowano jako początek polskiej suwerenności.

Tradycję organizowania zjazdów gnieźnieńskich – jako ważnych wydarzeń w dziedzinie duchowej i politycznej w skali europejskiej – podjął metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński. Z jego inicjatywy, 3 czerwca 1997 r., w tysięczną rocznicę śmierci św. Wojciecha, odbył się II Zjazd Gnieźnieński, towarzyszący pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny.

Odnowione Zjazdy Gnieźnieńskie stanowią okazję do spotkań chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy poprzez trwające trzy dni dyskusje, warsztaty, modlitwę oraz wydarzenia artystyczne wyrażają swoją odpowiedzialność za przyszłość Kościoła, ojczyzn i Europy.

W nawiązaniu do gnieźnieńskiej tradycji św. Wojciecha, patrona niepodzielonego jeszcze Kościoła, zjazdy mają charakter ekumeniczny, a także międzyreligijny.

