Prezydent Duda na defiladzie: Mamy wielkie ambicje

Agnieszka 3.5.19 19:50

Dzisiejszy dzień to dzień ujawnienia jawnej zdrady Dudy i jego abdykacji z urzędu prezydenta RP!



Ten facet oprócz zaprzaństwa to albo ma schizofrenię albo jest kompletnym głupcem, który nie rozumie, ze nie można sobie zrobić "kopiuj - wklej" z fragmentów przemówienia przygotowanego przez patriotę i "kopiuj - wklej" fragmentów pisanych przez zdrajcę czy wroga Polski o mentalności brukselskiego czy wcześniej izraelskiego pieska, bo się jedno z drugim w logiczną całość nie połączy!

Nie mówi się o wielkich ambicjach, jeżeli rozważa się wpisanie w konstytucję rezygnacji z niepodległości czyli wyniesienia ponad nią jakichś bzdetów unijnych i podporządkowania Polski UE bez możliwości natychmiastowej ucieczki, nawet gdy będzie jawnie na nas pluć i nas niszczyć, bo wierność tej "wiecznej przyjaźni" ważniejsza od dobra i wolności Polski. Już samo sugerowanie tego - i to w czasie nadużywania przez Unię metod nacisku naruszających naszą suwerenność i to nawet wbrew unijnym umowom - już samo sugerowanie, że nie mamy zamiaru w Unii walczyć o dobro Polski, ale narzucić sobie wewnętrznym, najważniejszym prawem trwanie w niej, choćby szkodliwe to ------było i nawet gdy UE padnie jest ZDRADĄ Polski!

A ambicji w postawie tego pana, co dziś abdykował z bycia prezydentem tyle, co w lokaju, co się cieszy, że ma szansę zajrzeć do jaśniepańskiego salonu zamiast warować tylko przy drzwiach płaszcze zdejmując.

Ten pan dziś ogłosił ZDRADĘ POLSKI!