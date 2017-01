Prezydent Duda: 'Jestem zdecydowanym zwolennikiem ochrony życia'

reklama

„Jestem zdecydowanym zwolennikiem ochrony życia ze względów religijnych, a także dlatego, że ochrona życia ma w sobie element propaństwowy.” – mówił dziś prezydent Andrzej Duda w programie „W Punkt”.

Prezydent stwierdził także, że źle się stało, że projekt zaostrzenia ustawy aborcyjnej został odrzucony zanim trafił do komisji sejmowej:

„Wiemy o tym doskonale, jakie emocje społeczne wywołała kwestia projektów ustaw aborcyjnych. Źle się stało, że projekt obywatelski za liberalizacją ustawy został tak szybko odrzucony, że nie był rozpatrzony w komisji sejmowej. Oba projekty – zarówno zaostrzający, jak i liberalizujący prawo aborcyjne - powinny być rozpatrywane w komisji, bo były to projekty obywatelskie. Obywatele mieli takie oczekiwania i oba projekty powinny być potraktowane poważnie i jednakowo”

Prezydent dodaje również:

„Nie mam żadnych wątpliwości, że konieczne jest absolutne zwiększenie ochrony życia dzieci niepełnosprawnych. Ochrona dzieci, które mogą żyć. Nad tym problemem powinien pochylić się Sejm oraz minister zdrowia.”

W rozmowie z Telewizją Republika, prezydent Andrzej Duda mówił też o programie „Za życiem” oraz o tym, jak podziwia rodziny, które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi:

„Ważne jest to, co robi rząd jeśli chodzi o program „Za życiem”, program wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Chcemy, by życie dzieci niepełnosprawne było lepiej chronione (…)To są bohaterskie rodziny i nikt nie ma wątpliwości, że potrzebują wsparcia ze strony państwa. Chylę czoła przed tymi rodzinami, bo to trud niesiony przez całe życie, trud, by zapewnić dziecku niepełnosprawnemu godny byt i poczucie równości”

24.01.2017