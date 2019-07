Prezydent Duda: Dzięki służbie żołnierzy obrony terytorialnej Ojczyzna będzie bezpieczniejsza!

Jak podkreślił prezydent, poprzednicy składających przysięgę żołnierzy WOT w najtrudniejszych chwilach historii nie wahali się złożyć „ofiary najwyższej – własnego życia” oraz, że żołnierze, którzy dzisiaj wypowiadają słowa przysięgi wojskowej, zobowiązują się do dochowania wierności Ojczyźnie, do zapewnienia jej niepodległości i suwerenności, a narodowi – bezpieczeństwa i pokoju.

- Zwracam się do głównych bohaterów tego uroczystego apelu – do nowo zaprzysiężonych żołnierzy. Wypowiadając słowa roty, nie tylko przekraczacie granicę, która dzieli rekruta od żołnierza, lecz także – co najważniejsze – zaciągacie zobowiązanie na całe życie, jest to bowiem początek waszej szczególnej drogi życiowej. Niech w służbie towarzyszą Wam słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego zapisane w rozkazie do legionistów z 6 sierpnia 1916 roku: >>Czy w ogniu na polu bitwy, czy w obcowaniu z otoczeniem, oficer i żołnierz ma się zachowywać tak, by w niczym na szwank nie narazić honoru munduru, który nosi, honoru sztandaru, który nas skupia. Ofiary krwawe czy bezkrwawe, gdy trzeba, muszą być w tym celu złożone<< – napisał Andrzej Duda.