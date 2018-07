Prezydent Duda: Donald Trump nie będzie ulegał Putinowi

„Biorąc pod uwagę to, co wczoraj i dzisiaj mówił do mnie na forum szefów rządów i głów państw pan prezydent Donald Trump, to naprawdę byłoby szokiem, gdyby się okazało, że w jakikolwiek sposób odstąpi od dotychczasowej strategii wzmacniania bezpieczeństwa w tej części świata i w jakimkolwiek stopniu ulegał Władimirowi Putinowi, zwłaszcza wobec działań jak na Ukrainie, gdzie Rosja jest okupantem i agresorem, gdzie Rosja okupuje Krym, a więc siłą zmienia granice Europy, uznane przez społeczność międzynarodową” - mówił dziś prezydent Andrzej Duda.