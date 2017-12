Prezydent Duda: Do siego roku!

„Już tylko kilka godzin do 2018 roku. Życzę wszystkim Użytkownikom TT by był to rok pełen sukcesów i dobrych dni” - napisał prezydent Andrzej Duda na twitterze.

Dalej prezydent składa życzenia słowami:

„Życzę byście mogli go z satysfakcją podsumować na progu kolejnego, 2019 roku”

i dodaje:

„A dziś szampańskiej zabawy sylwestrowej! Do siego roku!”.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 31 grudnia 2017