Prezydent Duda: Demokracja to nie są rządy jakiejś najwyższej kasty!

„Pokazaliście klasę, że sprawy europejskie nie są wam obojętne i pokazaliście naszym posłom do PE ze wszystkich opcji politycznych silny mandat do reprezentowania RP w parlamencie” - mówił dziś prezydent Andrzej Duda przemawiając w Sosnowcu.

Podkreślał też mocno:

„Demokracja ma taką naturę, że to nie są rządy jakiejś tam elity, to nie mają być rządy jakiejś tam najwyższej kasty; to mają być rządy realizowane dla ludzi”.

W swoim przemówieniu podkreślił, że Polacy pokazali na całą Europę oraz świat, że jesteśmy:

„[…] coraz bardziej odpowiedzialnym, demokratycznym społeczeństwem, które rozumie zasady demokracji i rozumie, to co jest ważne”.

Zaapelował też, aby Polacy wzięli udział również w zbliżających się wyborach do parlamentu, a także prezydenckich. Jak dodawał – oddanie głosu jest niezwykle ważne. Pokazuje to rządzącym i opozycji – zauważył prezydent – co jest najważniejsze dla ludzi.

„ Po to są programy polityczne, które się ogłasza, po to są deklaracje, które są składane w kampanii wyborczej, po to, żeby były dotrzymywane. To jest rzecz dla mnie najistotniejsza i jedna z absolutnie fundamentalnych w ustroju demokratycznym”

- zaznaczył Andrzej Duda.

dam/PAP,Fronda.pl